Burhaniye'de Kanserle Savaş Haftası etkinliği

İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde kurulan stantta vatandaşları bilgilendiren ve broşür dağıtan Hemşire Saadet Alkan, kanser taramalarının Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde ücretsiz yapıldığını söyledi.

İlçeye bağlı Kırsal Mahallelerde de bilgilendirme toplantıları yapacaklarını anlatan Alkan, bilgilendirme stantlarının ilgi gördüğünü anlattı. Kanserle Savaş Haftası etkinlikleri içinde çalışmaların devam ettiğini anlatan Saadet Alkan, “İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde her hafta kurduğumuz stantta bilgilendirme yaparken, broşürler dağıtıyoruz. Şimdi de 1-7 Nisan tarihleri arasındaki Kanserle Savaş Haftası etkinlikleri kapsamında çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Hafta boyunca statlarımızda hizmet vereceğimiz gibi kırsal mahallelerde de toplantılar yapacağız. İnsanlarımızı kolon kanseri, meme kanseri ve rahim ağzı kanseri konusunda bilgilendiriyoruz. Kanser taramaları, Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde ücretsiz olarak yapılmaktadır. Bütün vatandaşlarımızı kanser taraması yaptırmaya çağırıyoruz” dedi.