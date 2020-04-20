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Burhaniye'de kapı kapı ekmek dağıtan fırıncılar takdir topladı

Burhaniye ilçesinde, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında kapı kapı ekmek dağıtan fırıncılar takdir topladı.

Ören ve İskele mahallelerinde ekmek dağıtan Ömer Taşdelen, vatandaşların kendilerine teşekkür ettiklerini söyledi.


Burhaniye'de hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında ekmek dağıtımı yapan fırıncılar takdir topladı. Fırıncılar, ilçenin 38 mahallesinde ekmek dağıtımı yaptı. Kapı kapı ekmek dağıttıklarını anlatan Taş Fırın Ekmek Fırını görevlisi Ömer Taşdelen, hizmetin vatandaşın ayağına gittiğini söyledi. Ören ve İskele mahallesinde dağıtım yaptığını anlatan Ömer Taşdelen, “ İki haftadan bu yana sokağa çıkma yasağının uygulandığı Cumartesi ve Pazar günleri araçlarımızla ekmek dağıtımı yaptık. Ekmeği kapısına götürdüğümüz insanlar bize teşekkür etti. İnşallah, bu sıkıntılı günler yakında biter. Vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum” dedi. Fırıncılara teşekkür eden Hüseyin Bilecen de, “ Ben 65 yaştan dolayı evdeyim. Hafta sonları da sokağa çıkma yasağı oldu. Sağ olsun fırıncılar bizi ekmeksiz bırakmadı. Hepsinden Allah razı olsun” dedi.

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