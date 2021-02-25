Burhaniye'de kapsamlı koronavirüs toplantısı yapıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında daire amirleri ve oda başkanlarının katılımıyla kapsamlı koronavirüsle mücadele toplantısı gerçekleştirildi.Toplantıda, ilçe de alınan tedbirler gözden geçirildi.

Kaymakamlık Salonundaki toplantıda, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski azaltmak, sosyal izolasyonu temin için alınacak önlemler gözden geçirildi. Ayrıca, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla ve uygulamalarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için alınan kararın tüm kurumlar tarafından takip edilmesi hususları görüşüldü. Kaymakam İlyas Memiş toplantıda yaptığı konuşmada, Mart ayı itibari de ülkemizde normalleşme sürecinin başlayacağı, bunun illerin vaka durumuna göre değerlendirileceğini anlattı. Kaymakam Memiş, “İlçemizde, önümüzdeki günlerdeki vaka sayısı, kısıtlamaların kaldırılması veya hafifletilmesi noktasında önemli. Normalleşmek için vaka sayılarını düşürmemiz gerekmektedir. Bunun için herkes üzerine düşeni yapmalı” dedi. Toplantıya, İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Aydemir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, İlçe Yazı İşleri Müdürü Abdurrahim Yardım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen, İlçe Müftüsü Mustafa Ali Işık, Belediye Zabıta Müdürü Yüksel Yüce, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Bayram, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cezmi Kazar, Ziraat Odası Başkanı Ali Duman ve Berberler ve Kuaförler odası başkanı Şükrü Softa katıldı