Burhaniye'de karantinada olanlara belediye desteği

Burhaniye Belediyesi, Pendemi döneminde karantinada ki vatandaşların yanında olmak için "İhtiyaçlarınızı Biz Alalım" hizmetini başlattı.Ülkede hızla yayılmaya başlayan Covid-19 virüsünden etkilenerek evinde karantinada olan vatandaşların alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak adına Burhaniye Belediyesi bir ekip kurdu.

Kurulan ekip, Burhaniye ilçe sınırları içerisinde Covid-19 virüsünden etkilenerek test sonucu pozitif olan ya da temastan kaynaklı karantina da kalan vatandaşlara yönelik hizmet verecek.

Karantinada ki vatandaşların acil ilaç, market ve benzeri ihtiyaçları için, TC ve HES koduyla birlikte 444 95 10 numaralı Covid Destek hattını aramaları yeterli olacak. Destek hattına ulaşan vatandaşların adreslerine gidilerek alışveriş listesiyle birlikte ödemeleri alınacak. Listedeki ihtiyaç malzemelerini alışveriş yaparak tamamlayan ekipler, alınan ürünleri fişleriyle birlikte vatandaşlara ulaştıracak. Pandemi sürecinin ilk başında bu hizmeti 65 yaş üstü evinden çıkamayan vatandaşlar için de kullandıklarını belirten Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Süreç itibariyle virüsün artmasından dolayı karantinada kalan vatandaşlar oldukça fazla. Mağduriyet yaşanmaması adına bu hizmeti onlar içinde kullanabilir duruma getirdik. El birliği ile özellikle belediye adına bu süreci en iyi şekilde yönetiyoruz. Karantina sürecinde olan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Umarım en kısa sürece bu zor zamanları atlatırız" dedi.