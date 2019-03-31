Burhaniye'de Kardeş Okul projesi

Öğretmenleri Cengiz Könen rehberliğinde, BENGİ Projesi kapsamında ilk yıl Dutluca İlkokulu, geçen yıl da Pelitköy İlkokulu ile yürüttükleri “Kardeş Okul Projesi”ni bu yıl da Bahadınlı İlkokulu ve Bahadınlı Ortaokulu ile sürdürüyor.

İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki kırsal Bahadınlı Mahallesindeki ikinci buluşmanın yaklaşık iki haftalık bir ön hazırlığı oldu. Öğrencilerin kendi aralarında kurdukları Deney, Müzik, El Sanatları, İllüzyon ve Origami Grupları; öncelikle hangi etkinliklerin yapılabileceğini belirledi. Bütün grupların buluştuğu planlama toplantısında ise, hangi etkinliğin hangi sınıflara uygun olacağı tartışılıp planlandı. Bu yıl ikinci kez gidilen Bahadınlı'da, ilkokul ve ortaokul öğrencileri, ablaları ve ağabeylerini sabırsızlıkla bekledikleri anlatırken, kavuşmanın coşkusu da görülmeye değerdi. Kardeş Okul Projesine katılan öğrencilere teşekkür eden Öğretmen Cengiz Könen, “Yaşanan coşkuyu görünce, ne kadar güzel bir iş yapıldığını bir kez daha anladık. Kavuşma sırasında, hazırlık sürecinin yorgunluğu uçup gitti. Her sınıf için planlanan etkinlikler iki ders saati boyunca devam ederken büyük coşku yaşandı. Bu ikinci buluşma öğrencileri daha çok kaynaştırdı. Ziyaretlerimiz devam edecek” dedi.