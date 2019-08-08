İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniye'de Kavakdibi Cami'nde hatim coşkusu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Kavakdibi Cami’nde iki ay önce başlatılan yaz Kur’an kursu tamamlanırken, düzenlenen hatim töreninde de coşku yaşandı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kavakdibi Cami'nde iki ay önce başlatılan yaz Kur'an kursu tamamlanırken, düzenlenen hatim töreninde de coşku yaşandı. Kursu bitiren 13 öğrenci, Kur'an ve ilahiler okurken, camiyi dolduran öğrenci velileri de kursiyerleri hediye yağmuruna tuttu.


Kavakdibi Cami'nde İmam Mehmet Fazlı Sevinç'ten iki aylık eğitim alan 7'si kız 13 öğrenci, bu gün de öğrendiklerini velileriyle paylaştı. Veliler, öğrencilere çok sayıda hediye takdim etti. Velilere teşekkür eden İmam Mehmet Fazlı Sevinç, “Çocuklarınızı bu kursa gönderdiniz. Çocuklarımız namaz sürelerini ve Kur'an okumayı öğrendiler. Hepsine başarılar diliyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizin yuvasına huzur, mutluluk ve sağlık versin” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.