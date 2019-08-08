Burhaniye'de Kavakdibi Cami'nde hatim coşkusu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kavakdibi Cami'nde iki ay önce başlatılan yaz Kur'an kursu tamamlanırken, düzenlenen hatim töreninde de coşku yaşandı. Kursu bitiren 13 öğrenci, Kur'an ve ilahiler okurken, camiyi dolduran öğrenci velileri de kursiyerleri hediye yağmuruna tuttu.

Kavakdibi Cami'nde İmam Mehmet Fazlı Sevinç'ten iki aylık eğitim alan 7'si kız 13 öğrenci, bu gün de öğrendiklerini velileriyle paylaştı. Veliler, öğrencilere çok sayıda hediye takdim etti. Velilere teşekkür eden İmam Mehmet Fazlı Sevinç, “Çocuklarınızı bu kursa gönderdiniz. Çocuklarımız namaz sürelerini ve Kur'an okumayı öğrendiler. Hepsine başarılar diliyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizin yuvasına huzur, mutluluk ve sağlık versin” dedi.