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Burhaniye'de Kaymakam Memiş koronavirüs denetimi yaptı

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş’in başkanlığında esnaf ve işyerlerine koronavirüs denetimi yapıldı.

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş'in başkanlığında esnaf ve işyerlerine koronavirüs denetimi yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın talimatlarıyla başlatılan denetimlerde, belediye başkan yardımcısı ile esnaf ve sanatkarlar odası başkanı da kaymakama eşlik etti.


Denetimler sırasında, vatandaşlarla ve esnaflarla sohbet eden Kaymakam İlyas Memiş, kurallara uyan esnaflara teşekkür etti. Denetimlerle ilgili açıklama yapan Kaymakam İlyas Memiş, “İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, temel prensipler olan sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması hususunda uyarılarda bulunduk. Esnaflarımızdan ve tüm vatandaşlardan kurallara uymalarını istiyoruz. Denetimlerimiz devam edecek” dedi. Denetimlere, Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Bayram ve Belediye Zabıta Müdürü Yüksel Yüce de katıldı.

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