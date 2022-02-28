Burhaniye'de Kaymakam Memiş, muhtarlarla bir araya geldi

Burhaniye'de, Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında Şubat ayı Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakamlık Toplantı Salonunda yapılan toplantıda, Kaymakam, koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan tedbirler ve aşı konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Balıkesir'de, uyuşturucuyla mücadele, eğitim, sağlık, sosyal, kültürel ve turizm alanlarında yürütülen projeler ve yapılan çalışmalar ile ilgili kurumların yaptığı çalışmalar hakkında muhtarlar bilgilendirildi. Toplantıda ayrıca kurum amirleri kendi hizmet alanlarıyla ilgili hususlarda muhtarları bilgilendirdi. Muhtarların sorun ve talepleri görüşüldü. Toplantıya Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, İlçe Yazı İşleri Müdürü Abdurrahim Yardım, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala, İlçe Müftüsü Mustafa Ali Işık, İlçe Milli Eğitim Müdür V. Rasim Girgin, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Gürkan Kendigelen, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan ve mahalle muhtarları katıldı.