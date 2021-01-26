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Burhaniye'de Kaymakam Memiş yaşlıları ziyaret ediyor

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş, ilçe de yaşayan yaşlı ve sosyal desteğe ihtiyacı olan aileleri ziyarete başladı.

Bu kapsamda, Memiş Mahallesindeki evinde yalnız yaşayan 78 yaşındaki Fatma Balyalı'yı ziyaret eden Memiş, hal hatır ederken, bir ihtiyacı olup olmadığını sordu.


Kaymakam Adayı Kübra Baka ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Selçuk Çiftçi ile yaşlıları ziyarete giden Kaymakam İlyas Memiş, hal hatır sordu ve taleplerini dinledi. Yaşlılar ile sohbet eden Kaymakam İlyas Memiş, “Devletimiz her zaman yaşlılarımızın ve sosyal desteğe ihtiyaç duyan herkesin yanındadır. Yaşlı ve ihtiyaç sahibi insanlarımızı ziyaret etmeye devam edeceğiz” dedi. Fatma Balyalı'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Kaymakam İlyas Memiş ve beraberindekilere teşekkür etti.

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