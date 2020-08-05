İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniye'de Kaymakam Memiş'e siyasetçi ziyareti

Burhaniye’de, AK Parti ve MHP Belediye Meclis Üyeleri Namık Kemal Gdikoğlu, Gülgün Gezer, Derya Bayındır, Şevki Yücel ve Hasan Şerin Kaymakam İlyas Memiş’i ziyaret etti.

Burhaniye'de, AK Parti ve MHP Belediye Meclis Üyeleri Namık Kemal Gdikoğlu, Gülgün Gezer, Derya Bayındır, Şevki Yücel ve Hasan Şerin Kaymakam İlyas Memiş'i ziyaret etti. Yeni göreve başlayan Kaymakam İlyas Memiş'i makamında ziyaret eden partililer, görevinin hayırlı olması temennisinde bulundular.


Konuklarını makamında kabul eden Kaymakam İlyas Memieş ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Memiş, belediye meclis üyelerine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.