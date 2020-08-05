Burhaniye'de Kaymakam Memiş'e siyasetçi ziyareti

Burhaniye'de, AK Parti ve MHP Belediye Meclis Üyeleri Namık Kemal Gdikoğlu, Gülgün Gezer, Derya Bayındır, Şevki Yücel ve Hasan Şerin Kaymakam İlyas Memiş'i ziyaret etti. Yeni göreve başlayan Kaymakam İlyas Memiş'i makamında ziyaret eden partililer, görevinin hayırlı olması temennisinde bulundular.

Konuklarını makamında kabul eden Kaymakam İlyas Memieş ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Memiş, belediye meclis üyelerine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.