Burhaniye'de Kaymakam Öner iş yerlerini ziyaret ediyor

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner, ilçede işyeri ziyaretlerini sürdürürken, son ziyaretini de tel örgü ve çim çit makinesi imalatı yapan Sever Makine İşletmecisi Coşkun Sever'e yaptı.

Ziyaret sırasında makine imalat atölyesini gezen Kaymakam Öner, işletme sahibi Coşkun Sever'den bilgi aldı ve çalışanlarla sohbet etti. Tel örgü ve çim çit makinesi üretimi yapıp 40'ı aşkın ülkeye ihracat yapan firmanın bölge için çok önemli işler yaptığına değinen Öner. “İstihdama ve ihracata yönelik çalışmalar duymak bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Sadece bölge ekonomisine değil ülke ekonomisine de hem istihdam hem de katma değer kazandıran bu tarz işletmelere önem veriyoruz. İlçemizin ve körfez bölgesinin ihtiyacını karşılamakla yetinmeyip onlarca ülkeye makine ihraç eden başta Coşkun Sever olmak üzere Sever Makine çalışanlarını kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum.” dedi. Coşkun Sever'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Kaymakam Hüseyin Öner'e teşekkür etti.