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Burhaniye'de Kaymakam Öner'e AK Parti ziyareti

Burhaniye ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanı Av.

Feridun Soykök ve yeni ilçe yönetimi Kaymakam Hüseyin Öner'e nezaket ziyaretinde bulundu. İhtiyaç duyulduğunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarına destek olmaya hazır olduklarını ifade eden AK Parti İlçe Başkanı Av. Feridun Soykök, Burhaniye için, Burhaniyeli için üzerlerine düşen sorumluluğu üstlenmeye devam edeceklerini dile getirdi.


Konuklarını toplantı salonunda kabul eden Kaymakam Öner, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İkramlarda bulunan Kaymakam Öner, gereken durumlarda siyasi partilerin desteklerini almaya ve onlarla istişare halinde olmaya devam edeceklerini dile getirerek AK Parti Yeni İlçe Teşkilatı'nın hayırlı olmasını diledi.

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