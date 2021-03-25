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Burhaniye'de kedi kurtarma operasyonu

Burhaniye ilçesinde, apartman boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Kedi kurtarma operasyonu, Mahkeme Mahallesi Yunak Caddesi Özsoy Apartmanında yaşandı. Özsoy Apartmanı arkasındaki boşlukta mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri, merdivene indikleri boşluktan kediyi kurtarmayı başardı. Yapılan inceleme de yarası olmadığı belirlenen kedi doğal ortama salındı.

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