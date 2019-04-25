Burhaniye'de kent temizliğine kadın eli değdi

Erkek çalışanların yanı sıra, mevsimlik işe alınan kadınların Ören ve İskele sahili ile yollarda yaptığı temizlik çalışmaları da takdir topladı.

Çevre temizlik çalışmalarını titizlikle sürdüren Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine, İş-kur vasıtası ile işe alınan kadınlarda destek oldu. Ören ve İskele Meydanlarında çalışma yapan kadınlar, şimdi de bulvar ve caddelerde çalışmaya başladı. Çevre temizliğine büyük önem verdiklerini anlatan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu çalışmalarda ekibimizle birlikte istişarelerde bulunuyoruz. Daha temiz bir Burhaniye için çevre temizliğine büyük önem veriyoruz. Burhaniye'ye yakışır bir çevre için yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.