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Burhaniye'de kermes geliri okula güvenlik olacak

Burhaniye ilçesinde, Yıldız Özsaraç Anaokulu’nda düzenlenen kermes ilgi görürken, kermes gelirinin okula güvenlik olacağı açıklandı.

Burhaniye ilçesinde, Yıldız Özsaraç Anaokulu'nda düzenlenen kermes ilgi görürken, kermes gelirinin okula güvenlik olacağı açıklandı. Okul bahçesinde düzenlenen kermes çok sayıda vatandaşı buluştururken, 3 bin lira gelir beklendiği kaydedildi.


Yıldız Özsaraç Anadolu bahçesinde konuklar, Okul Müdürü Mehtap Güven ve Okul Aile Birliği Başkanı Musa Türkmen tarafından karşılandı. Öğrenci velileri tarafından hazırlanan pasta, börek, çiğ köfte ve pilav kısa sürede tükendi. Konuklara teşekkür eden Okul Aile Birliği Başkanı Musa Türkmen, “Kermesimiz büyük ilgi gördü. kermesimize katılan herkese teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 3 bin lira gelir bekliyoruz. Bu parayla okulumuza güvenlik sistemi kurucağız” dedi. Okulda 160 öğrencinin eğitim gördüğünü anlatan Müdür Mehtap Güven de, katılımcılara teşekkür etti. Kermese, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, AK Parti İlçe Başkanı Avukat Feridun Soykök, İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Sadrettin Küçükkaya, veliler ve vatandaşlar katıldı.

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