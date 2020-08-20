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Burhaniye'de Kıbrıs gazisi Gürsoy toprağa verildi.

Burhaniye ilçesinde, hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Şahin Gürsoy, törenle toprağa verildi.


Bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Kore Gazisi 67 yaşındaki Şahin Gürsoy, önceki gün hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Gürsoy'un cenazesi Bahadınlı Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Kaymakam İlyas Memiş ve beraberindekiler, Gürsoy'un oğullarına başsağlığı dileğinde bulundu. Bahadınlı Mahallesinde düzenlenen törene, Kaymakam İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mustafa Kıraç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alim Burak Çelik ile Gürsoy'ın ailesi ve sevenleri katıldı.

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