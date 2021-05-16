Burhaniye'de kirpiler sokaklara çıktı

Ören mahallesinde sabah saatlerinde kirpilere rastladıklarını anlatan Kemal İşi, kirpilerin zararsız hayvanlar olduğunu söyledi. .

Ören Mahallesinde sabah saatlerinde sık sık yollara çıkan kirpiler ilgi odağı oldu. Kirpilerin yeşil alanlarda beslenen canlılar olduğunu belirten vatandaşlar, kirpilerin yaşam alanlarının daraldığını anlattı. Son zamanlarda çok sayıda kirpi gördüklerini anlatan inşaat ustası Kemal İşi, “Sabahları camiden dönerken yollarda sık sık karşılaşıyoruz. Bunlar zararsız hayvanlar. Rahatsız etmemek lazım” dedi. Bazı kirpilerin arabaların altında kalarak telef olduğunu anlatan astsubay emeklisi Mustafa Dirlik de, “Son zamanlarda sık sık görür olduk. Herhalde bahar olduğundan daha çok çıkıyorlar. Bu arada ezildiklerine de şahit oluyoruz. Ezilmemeleri için sürücülerin dikkatli olmalarını bekliyoruz” dedi.