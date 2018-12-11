İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniye'de kırsal mahallelerde bozulan yollara onarım

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, su patlaklarından dolayı bozulan ve deforme olan parke taşlarını yenileyerek, düzgün bir hale getiriyor.

İlçenin kırsal Ağacık Mahallesinde kilitli parke kaplı olup ta bozulan yollarda parke taşlarının yenileme ve tamir çalışmaları yapıldı.


. Çevreye duyarlı ve şehir estetiğine önem veren bir anlayışla çalışmalarını yürüten Burhaniye Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde başlattıkları parke taşı bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Bazı kurumların yaptıkları kazı çalışmaları nedeniyle bozulan parke yolları tamir edilerek vatandaşların hizmetine sunan ekipler, ihtiyaç duyulan noktalarda yapılan tamirat çalışmalarında, yerinden oynayan parke taşlarının zemin iyileştirmesi yapılarak yerlerine monte ediliyor. Kırılmış, parçalanmış kilit parke taşları ise yenileriyle değiştiren ekipler, vatandaşların ulaşımını rahatlatmak ve yaşamını kolaylaştırmak amacıyla yapılan yol, kaldırım yapım ve tadilatları kısa süreler içerisinde tamamlayarak vatandaşların kullanımına sunuyor. Şehir genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini anlatan Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Şehir merkezi ve kırsal mahallelerimizde devam eden yeni yol yapımlarımızın yanı sıra mevcut yollarda diğer kurumlar tarafından yapılan alt yapı çalışmaları sırasında bozulan yollarımızda da tamirat işlerimize devam ediyoruz. Şehir Merkezinde alt yapı çalışmalarının bittiği yerlerde çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz, kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor ” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.