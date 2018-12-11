Burhaniye'de kırsal mahallelerde bozulan yollara onarım

İlçenin kırsal Ağacık Mahallesinde kilitli parke kaplı olup ta bozulan yollarda parke taşlarının yenileme ve tamir çalışmaları yapıldı.

. Çevreye duyarlı ve şehir estetiğine önem veren bir anlayışla çalışmalarını yürüten Burhaniye Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde başlattıkları parke taşı bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Bazı kurumların yaptıkları kazı çalışmaları nedeniyle bozulan parke yolları tamir edilerek vatandaşların hizmetine sunan ekipler, ihtiyaç duyulan noktalarda yapılan tamirat çalışmalarında, yerinden oynayan parke taşlarının zemin iyileştirmesi yapılarak yerlerine monte ediliyor. Kırılmış, parçalanmış kilit parke taşları ise yenileriyle değiştiren ekipler, vatandaşların ulaşımını rahatlatmak ve yaşamını kolaylaştırmak amacıyla yapılan yol, kaldırım yapım ve tadilatları kısa süreler içerisinde tamamlayarak vatandaşların kullanımına sunuyor. Şehir genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini anlatan Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Şehir merkezi ve kırsal mahallelerimizde devam eden yeni yol yapımlarımızın yanı sıra mevcut yollarda diğer kurumlar tarafından yapılan alt yapı çalışmaları sırasında bozulan yollarımızda da tamirat işlerimize devam ediyoruz. Şehir Merkezinde alt yapı çalışmalarının bittiği yerlerde çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz, kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor ” dedi.