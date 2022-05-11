Burhaniye'de kırsal yolları yenileniyor

Burhaniye'de Kırsal Mahallelerde yol yapım hizmetleri devam ediyor. Burhaniye Belediyesi, ilçede bulunan kırsal mahallelerin yol problemlerini çözmek için çalışmalarına devam ediyor.

Burhaniye de, kış şartları sonrası yağan yağmurun etkisiyle oluşan sel sularıyla birlikte, kullanımdan kaynaklı bozulan yollar parke taşlarla döşenerek yenileniyor. Kızıklı, Yunuslar, Ağacık, Çoruk, Dutluca, Börezli mahallerinde aralıksız süren çalışmalarda mahallenin öncelikli olan tüm cadde ve sokakları yeni parke taşlarla döşeniyor. Bordür ve su kanallarının da yenilendiği mahallelerde Burhaniye Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekipler, asfalt yollarda asfalt yama aracıyla da düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.