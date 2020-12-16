İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniye'de kış hazırlığı başladı

Burhaniye’de kış aylarına girilirken belediye genel temizlik çalışmalarına başladı.

Burhaniye'de kış aylarına girilirken belediye genel temizlik çalışmalarına başladı. Sonbaharın etkisi ile kış ayına giren Burhaniye'de cadde ve sokaklar temizlenmeye başlandı.


Özellikle, son zamanlarda yağmurun etkisiyle dökülen yaprakların temizlendiği cadde ve sokaklarda, mazgal ve kanal temizlikleri de yapıldı. Kış ayının etkisi altına giren Burhaniye'de ilçe geneli temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Özellikle, rüzgâr ve yağmurun etkisiyle dökülen yaprakların mazgalları tıkanmaması için yapılan çalışmalarda cadde, sokak ve parklar Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce gerek süpürge ve yıkama aracı, gerek tırmık ve süpürge ekiplerince detaylı olarak temizleniyor. Dökülen yaprakların mazgallar haricinde, kanal içlerinde tıkanıklara yol açmaması için müdahale edilerek temizlendiği çalışmalar, merkez mahalleler haricinde kırsal mahallelerde de sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.