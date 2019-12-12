İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniye'de kış lastiği denetimi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde kış lastiği denetimleri başladı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kış lastiği denetimleri başladı. Yolcu ve eşya taşıyan araçlar üzerinde denetim yapan ekipler, konu ile ilgili olarak yüzlerce broşür dağıttı.


Trafik Büro Amiri Özgül Reçel öncülüğündeki ekipler 1 Aralıkta başlayan kış lastiği uygulaması konusundaki denetimlerini sıklaştırdı. 1 Aralıkta başlayan kış lastiği uygulamasının 1 Nisanda sona ereceğini anlatan ekipler, kış lastiği denetimlerinin devam edeceğini açıkladı. Denetim yapan ekipler yüzlerce broşür dağıttı. Denetimlerin artırılması duyarlı vatandaşları sevindirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.