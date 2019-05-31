Burhaniye'de Kızıklı Yağlı Güreşleri 15 Haziranda yapılacak

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın katkıları ve Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in himayelerinde gerçekleştirilecek ‘'6. Burhaniye / Kızıklı Yağlı Pehlivan Güreşleri'' hazırlıklarına devam ediliyor. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü, Kızıklı Mahallesinde yapılacak olan güreşlere ilgi ve katılımın çok yüksek olması bekleniyor.

Güreş severleri beklediklerini anlatan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “ Güreşlerimize, başta Kırkpınar Başpehlivanları İsmail Balaban ve Ali Gürbüz olmak üzere, Ertuğrul Dağdeviren, Furkan Durmuş Altın, Serkan Serttürk, Cengizhan Şimşek gibi başpehlivanlar katılacaklar. Sinan Kaya, Süleyman Başer, Tolga Turan, Nazmi Şahin gibi pehlivanlar da başaltına güreşecekler. Her grupta en az 16 güreşçi Er Meydanında olacak. Tüm halkımızı, bölgemizin en iddialı ve kıran-kırana geçecek güreşlerini izlemeye davet ediyoruz” dedi.