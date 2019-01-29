Burhaniye'de kök hücre bağışı yoğun ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Kızılay Kan Merkezi'nin düzenlediği kan ve kök hücre bağışı yoğun ilgi gördü. Burhaniye Çevre Platformunun da destek olduğu kampanyada onlarca insan, sabahtan akşama kan bağı otobüsünün yanından eksik olmadı.

Balıkesir Kızılay Kan Merkezi'nin Burhaniye de düzenlediği kan bağışı kampanyaları yoğun ilgi görürken, bu defa kan bağışı yapan vatandaşlar kök hücre bağışında da bulundu. Burhaniye Çevre Platformunun da desteklediği kampanya yoğun ilgi gördü. Cumhuriyet Meydanında konuşlanan bağış otobüsünün önü sabahtan akşama boş kalmazken, 150'ye yakın kan ve kök hücre bağışı oldu. Kızılay Kan Merkezi tabibi Dr. Hasan Fatih ve Burhaniye Çevre Platformu sözcüsü Hatice Engin bağışçılara teşekkür etti. Vatandaşlarda kan bağışı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

Her ilçeye ayda bir gittiklerini anlatan Dr.Hasan Fatih, “İlçelerimize ayda bir gidiyoruz. Burhaniye'de ayda bazen iki kez kampanyamız oluyor. Çünkü, Burhaniyelilerin ilgisi yoğun. Bu günde yoğun ilgi gördük. Şu ana kadar 58 kan bağışı 60 kadar da kök hücre bağışı oldu. İnşallah devamını bekliyoruz” dedi. Burhaniye Çevre Platformu sözcüsü Hatice Engin de,” Bizler, Burhaniye Çevre Platformu olarak basında geniş yer tutan Öykü Arin'in hastalığından yola çıkarak böyle bir kampanyaya destek vermek istedik. Burhaniye halkı bu konuda olağanüstü duyarlılık gösterdi. Sabahtan akşama kadar kan bağışı aracının etrafı hiç boş kalmadı. Bu anlamda Burhaniye halkına teşekkür ediyorum. Bizler, tüm canlıların sağlıklı bir çevrede yaşaması için mücadele ediyoruz. Bu alanda Öykü Arin'ler ve diğer kök hücre hastalığı olanlar için inşallah yararlı oluruz. Böyle bir çalışmayı tekrar yapmak istiyoruz. İnşallah, bu ilgi devam eder” dedi. Kan vermekten mutlu olduğunu anlatan Hasan Kavalcı ise, ”Ben çiftçiyim. Her 3 ayda bir kan vermeyi alışkanlık haline getirdim. Kan vermek beni rahatlatıyor” dedi. Gümüş madalya sahibi olduğunu anlatan işadamı Hüseyin Bacak da, “Uzun yıllardır kan veriyorum. Bu konuda gümüş madalya sahibiyim. Ancak, hedefim altın madalya sahibi olmak” dedi.