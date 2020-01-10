Burhaniye'de 'Kombu Çayı' semineri

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin “Beslenme İlkeleri” dersi kapsamında 'Kombu Çayı' semineri düzenlendi.

İlaç olarak kullanılan fermante edilmiş çay olarak bilinen kombu çayının, en önemli içeriğinin, bir mantarı olduğu açıklandı.

“Kapıdayvalık” markasının sahibi Elif Günaydın'ın konuk olduğu etkinliğe, okul yetkilileri ve öğrenciler katıldı. Beslenme tercihlerinin insan sağlığı üzerine etkilerini ve öneminin ele alındığı etkinlikte fermantasyon, mayalar, yararlı bakteriler vb. konularda öğrencileri bilgilendiren Elif Günaydın Kaynak, üretimini gerçekleştirdiği 'Kombucha Tea' içeceğinin tarihi, yapılışı ve faydaları hakkında bilgiler verdi. Keyifli anlar yaşanan etkinlikte, Elif Günaydın, gençlerin kombu çayının tadına bakarak bir deneyim yaşamalarını istediğini ifade etti. Öğrenci ve akademisyenlerin konu ile ilgili görüş ve soruları ardından kombu çayının tadımı gerçekleştirildi.

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ise, “Her yeni bilgi yeni bir kapı açar. Genç arkadaşların da bu bilgiyi ciddiye alıp araştırıp yeni bir bakış açısı oluşturmaları bizim için önemli. Biz hayata sürekli bu şekilde bakıyoruz. Gençlere çok özel bilgiler verdiniz” diye konuştu.