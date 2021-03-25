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Burhaniye'de kooperatif başkanı Yavuz hayatını kaybetti

Börezli Topraksu Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim Yavuz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yavuz, Börezli mezarlığında toprağa verildi.


Burhaniye'de iki dönemden bu yana Kızıklı-Börezli Topraksu Sulama Kooperatifi Başkanlığını yürüten Halil İbrahim Yavuz, dün akşam üzeri otomobiliyle Börezli mahallesindeki evine giderken, mahalle girişinde otomobilinin içinde rahatsızlandı. Çağrılan sağlık ekipleri, 63 yaşında 3 çocuk babası Yavuz'un öldüğünü belirledi. İki dönemden bu yana bin 200 ortaklı Kızıklı-Börezli Topraksu Kooperatifinin başkanı olan Yavuz'un ani ölümü yakınlarını ve kooperatif ortaklarını üzüntüye boğarken, cenazesi gözyaşları arasında Börezli mezarlığında toprağa verildi.

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