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Burhaniye'de köpeklere aşı

Burhaniye ilçesinde, bahar aylarının gelmesiyle birlikte köpeklere iç ve dış parazitlere karşı ilaç uygulamasına başlandı.


Yaz aylarında dış parazitlere karşı ayda bir, iç parazitlere karşı da üç ayda bir uygulama yapılması gerektiğini anlatan Veteriner Hekimi Samet Barış Çelik, böylelikle parazit zararının önleneceğini söyledi.


Köpeklere yılda bir kez de kuduz aşısı yapılması gerektiğini anlatan Veteriner Hekimi Samet Barış Çelik, “Şu günlerde iç ve dış parazitlere karşı ilaç uygulaması yapıyoruz. Bu uygulama sayesinde köpeklere bit pire ve kene gelmez. Hem de insanlarda kist yapan parazitlerin gelişmesi de önlenmiş olur. Dış parazitlere karşı ayda bir, iç parazitlere karşı ise üç ayda bir uygulama yapılması gerekir. Ayrıca köpeklere yılda bir kuduz aşısı yapılması gerekiyor” dedi.

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