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Burhaniye'de koronavirüs denetimi

Burhaniye’de, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Burhaniye'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği "Koronavirüs Denetim" genelgesi kapsamında Burhaniye'de pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapıldı.


Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş'in öncülüğünde yapılan denetimlere, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, İlçe Sağlık Müdürü Faruk Gürkan Kendigelen ile Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş ve Jandarma Komutanı Alim Burak Çelik katıldı. Kaymakam Memiş tarafından işyerlerinde yapılan kontrollerde, işletmelerin genelge kapsamında uygulaması gereken kurallar hatırlatıldı Halk sağlığı için önemli olan noktaları hatırlatarak esnafla konuşan Kaymakam Memiş, genel anlamda kurallara uyulduğunu ifade etti.

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