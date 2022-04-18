Burhaniye'de köylü vatandaşların taş ocağı tepkisi

Taş ocağı için sondaj çalışmasının başlaması 200 nüfuslu mahalleliyi harekete geçirdi.

Fıstıkçamı ile ünlü İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Kozak yöresine komşu olan Hacıbozlar Mahallesinde taş ocağı açma girişimi tepkiye neden oldu. Mahallenin kenarındaki Dededağ mevkiinde ormanlık alanda sondaj çalışmasının başlaması köylüleri tedirgin etti. Köylüler Orman İşletme Şefliğini haberdar ederken, köye gelen yetkililer zabıt tutu. Hacıbozlar Muhtarı Hasan Dönmez, taş ocağı açılmasının mahalleye büyük zarar vereceğini söyledi. Taş ocağına karşı olduklarını anlatan muhtar Hasan Dönmez, “Geçtiğimiz günlerde köyümüzün kenarında sondaj çalışması başladı. Kocaeli'den gelen Baskı Beton firmasının taş ocağı açacağını duyduk. Orman İşletme Şefliğini aradık. Haberleri olmadığını söylediler. Oysa, sondaj yapılan alan ormanlık alan içinde kalıyor. Yöreye gelen ormancılar zabıt tuttular. Bizim gelirimizin çoğunluğunu çamfıstığı oluşturmaktadır. Taş ocağının açılacağı yaklaşık 500 dekarlık alanda fıstıkçamları mevcuttur. Ayrıca bizim suyumuzda aynı yerden gelmektedir. Biz onun için burada kesinlikle taş ocağını izin vermeyeceğiz. Bunun içinde gereken yerlere başvurumuzu yapacağız” dedi.