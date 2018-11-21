Burhaniye'de kozalak toplamaktan gelirken kazada can veren kadın toprağa verildi

Ağır yaralanan Hüseyin Budak'ın ise tedavisi devam ediyor.

Dün akşam saat 19.00 sırasında plakasız motosikletin ardına bağladığı römork ile evine kozalak getirmekte olan Hüseyin Budak'ın (61) kullandığı motosiklete Otogar kavşağında Erol Kestek'in kullandığı 34 RLD 9 plakalı otomobil çarptı. Kaza sırasında ağır yaralanan karı koca Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılırken, ilk müdahalenin ardından Edremit'e sevk edilen Sevgi Budak kurtarılamadı. Hüseyin Budak ise tedavi altına alındı. Sevgi Budak, bu gün ikindi namazı sonrasında kılınan namazın ardından Börülceköy mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Budak çiftinin çok sayıda seveni katıldı.