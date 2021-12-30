Burhaniye'de kullanılmayan cami lojmanı tinercilerin mekânı oldu

Memiş Camiinde yaklaşık 25 yıldır kullanılmadığı için dökülen imam lojmanı tinercilere mekân oldu. Geceleri caminin avlusuna girmeye korktuklarını anlatan vatandaşlar, çözüm bulunmasını istedi. Binanın eski yıllarda lojman olarak kullanıldığını kaydeden Hüseyin Bayraktar, “Eski olan bina kullanılmadığı için dökülmeye başladı. Burası tinerci ve madde bağımlılarının mekânı hâline geldi. Burası onarılsa bir garibana ev olur. Eğer onarılmazsa da yıkılması lazım. Aksi halde burası kötü maksatlar için kullanılıyor” dedi.

Binanın tehlikeli hâle geldiğini söyleyen Şevket Bozkurt da, ”Burası ya yıkılsın. ya da onarılıp bir kişiye verilsin. Harabe olduğu için kimin girip çıktığı belli değil. Müftülüğün ve belediyenin bununla ilgilenmesini istiyoruz” dedi.