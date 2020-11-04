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Burhaniye'de kümes yangını

Burhaniye ilçesinde, tavuk kümesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Yangın, kırsal Börezli mahallesinde Kovalık mevkiindeki Muharrem Demir'e ait kümeste meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Börezli mahallesinde Muharrem Demir'e ait kümeste yangın çıktı. . İhbar üzerine yangın yerine giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında, itfaiyenin zamanında müdahalesi kümesteki tavukların zarar görmesini önledi.

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