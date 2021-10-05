Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, son yıllarda yaşanan kuraklığın kovanlarda bal üretimini olumsuz etkilediği kaydedildi. 25 yıldan beri arıcılık yaptığını anlatan Ali Çaylak, kovanlarda 2 teneke olan bal üretiminin yarım tenekeye kadar düştüğünü söyledi.

Burhaniye'de kuraklık bal üretimini düşürdü. Eski yıllarda kovan başına 2 tenekeye kadar verim alınırken, şimdilerde yarım teneke alındığını kaydedildi. Kuraklık nedeniyle bal fiyatlarının arttığına dikkat çeken Ali Çaylak, yörede yaşanan kuraklığın verimi çok düşürdüğünü söyledi. 25 yıllık arıcı olduğunu anlatan 48 yaşındaki Ali Çaylak, “Ben Havran'ın Büyükdere mahallesinde 25 yıldan bu yana arıcılık yapıyorum. Bu arada kendi ürünümü pazarda satıyorum. Son yıllarda yaşanan kuraklık bal verimini çok düşürdü. Eski yıllarda kovan başına 2 teneke bal alınırken, şimdilerde kovan başına yarım tenekeye kadar düştü. Bunun için de bal fiyatları arttı. Şu anda balın kilosu çeşidine göre 60 ile 150 lira arasında satılıyor” dedi.