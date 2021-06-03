Burhaniye'de kurallara uymayan minibüsçülere ceza yazıldı

Denetimlerde yüzde 50 kuralına uymayan 6 minibüs sürücüsüne kabahatler kanunu kapsamında işlem yapıldı.

Burhaniye'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Covid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve sokak kısıtlaması konularında denetimlerini sürdürürken, trafik ekipleri de toplu taşıma araçlarındaki denetimlerini artırdı. Trafik Büro Amiri Özgül Reçel'in öncülüğündeki ekipler, yaptıkları denetimlerde yüzde 50 kuralına uymayan 6 minibüs sürücüsüne kabahatler kanunu kapsamında işlem yaptı. Vatandaşları ve sürücüleri kurallara uymaya çağıran ekipler, denetimlerin sıklıkla ve titizlikle devam edeceğini açıkladılar.