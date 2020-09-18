Burhaniye'de kurallara uymayanlara ceza

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin valiliklere gönderdiği talimat gereğince devam etmekte olan maske denetimleri sıklaştırıldı.

Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 173 aracı tedbirler kapsamında denetlerken ayakta yolcu taşıdığı tespit edilen bir minibüs şoförüne 900 Türk Lirası idari para cezası uygulandı. İlçe de faaliyet gösteren işyerleri, kendilerine özgü alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı hususunda kontrol edilerek denetlenirken covid-19 pozitif temaslı vatandaşların izolasyon kurallarına uyup uymadığı da büyük bir titizlikle denetleniyor. Kurallara ve alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince para cezaları uygulanıyor.