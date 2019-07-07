Burhaniye'de Kur'an kursu öğrencilerine sağlık eğitimi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde okulların tatil olmasının ardından camilerde başlatılan Kur'an kursları devam ederken, İlçe Sağlık Müdürlüğü de kurs öğrencilerine sağlık eğitimi vermeye başladı.

Sağlık ekipleri, Hasanağa Camii'nde 12, Memiş Camii'nde ise 7-12 yaş arası Kur'an kursu öğrencilerine sağlık eğitimi verdi. Eğitim hemşiresi Ayşen Karadağ, kurs öğrencilerine hastalıklardan korunma, sağlıklı beslenme, sağlıklı su tüketimi ve kişisel hijyen konularında bilgiler verdi. Öğrencilerden kişisel temizliklerine ve özellikle el temizliğine dikkat etmelerini isteyen Karadağ, eğitimlerin diğer camilerdeki kurslarda da devam edeceğini söyledi. Eğitimlerin ilgi gördüğünü anlatan Ayşen Karadağ, “Öğrenciler anlatılanları büyük bir ilgiyle dinliyorlar. Eğitimler temmuz ayı sonuna kadar diğer camilerimizde de devam edecek. Bize bu olanağı sağlayan din görevlilerine teşekkür ediyoruz” dedi.