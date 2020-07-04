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Burhaniye'de kurban kesimi kursu açılacak

Balıkesir Burhaniye ilçesinde, Kurban Bayramı yaklaşırken, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü de kurban kesimi kursu açmaya hazırlanıyor.

Kursa katılmak isteyenlerin müdürlüğe başvurmalarını isteyen Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, kursun önümüzdeki haftalarda açılacağını söyledi.


Kurban bayramı yaklaşırken, kurs taleplerinin geldiğini anlatan Müdür Bülent Dükancı, "Kurs için hazırlıklar tamamlandı. Kurban Bayramı sırasında kesici sıkıntısı yaşanıyor. Bunun için gelen talepleri de göz önüne alarak kurs açmaya karar verdik. Kursa katılmak isteyenler müdürlüğümüze başvursunlar. 20 saatlik kursu, bir din görevlisi, veteriner ve iş güvenliği uzmanı verecek. Başvuruları bekliyoruz” dedi.

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