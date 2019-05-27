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Burhaniye'de kuş kurtarma operasyonu

Burhaniye ilçesinde, meşe ağaçlarının arasındaki naylon iplere asılı kalan ebabil kuşunu itfaiye kurtardı.

Kuş doğaya salınırken, vatandaşlar itfaiye ekibini alkışladı.


Ören Meydanı'ndaki tarihi meşe ağacındaki misinaya asılı kalan ebabil kuşunu gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Burhaniye İtfaiyesi, kısa bir uğraştan sonra kuşu kurtarmayı başardı. Kuş kurtarma operasyonunu büyük bir heyecanla izleyen vatandaşlar, itfaiye ekibini alkışladı. Kurtarılan Ebabil kuşu doğaya salındı.

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