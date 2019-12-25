Burhaniye'de Liseli gençler anlamlı bir projeye imza attı

Kulüp danışman öğretmeni Ahmet Altınsoy'un rehberliğinde Şehit Ahmet Çelik Orta Okulu 5-B Sınıfına sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren liseli öğrenciler, o gün doğum günü olan Ela Nazik Arpacı'nın doğum gününü kutladı, kardeşlerine hediyeler verdi.

5. Sınıf kardeşleriyle hoşça vakit geçiren Celal Toramanlı öğrenciler çok keyifli bir gün geçirdiklerini anlatırken, öğretmenleri Ahmet Altınsoy'a teşekkür etti Kulüp danışmanı Ahmet Altınsoy'da etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür etti. Okul gezilerinin devam edeceğini anlatan Öğretmen Ahmet Altınsoy, “Bu anlamlı etkinliğin gerçekleşmesi için katkı veren başta Şehit Ahmet Çelik Orta Okulu Müdürü Sait Yılmaz olmak üzere CTAL Müdürü Mehmet Bicik'e Ş.A.Ç. Orta Okulu Türkçe öğretmeni Fatma Dinçer'e teşekkür ediyorum. Kulüp öğrencileri: Merve Yığın , Berna Oseman, Aslı Yağcı, Semanur Yüksel, Nur Sena Saklangıç, Baha Şener, Metehan Özgün, Serhat Dayı, Olcay Dönmez, Zeynep Araal, Zeynep Beri Doğdu, Kübra Buluş, Arda Kocabıyık , Kumsal Daşdemir, Eslemnur Okur, Fatmanur Yılmaz, Irmak Balaban, Ege Erdoğan, İlke Coşkun, Damla Bilir, Barbaros Özdemir, Vuslat Döğer, Barkın Arol, Aleyna Özkan ve Nisa Kurt'a teşekkür ediyorum” dedi.