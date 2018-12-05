Burhaniye'de liseli gençler meşe fidanı üretecek

Öğretmenleri Sinan Sürücü ve Cengiz Könen öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler, Ören sahilinde 10 bin meşe palamudu topladı

Meşe fidanı üretmek için çalışma başlatan Burhaniye Anadolu Lisesi öğrencilerine Burhaniye Belediyesi de destek oldu. Belediye, çevreci öğrencilere otobüs ve toprak desteği verdi. Ören Meydanındaki tarihi meşe ağaçlarından dökülen palamutları toplayan liseliler, palamutları tasnif ederken, önümüzdeki günlerde toprakla buluşturacak. Palamutları elbirliği topladıklarını anlatan İngilizce Öğretmeni Sinan Sürücü, “Okulumuzda meşe fidanı üretmeye karar verdik. Bunun için de Ören'deki tarihi ağaçlardan palamutları topladık. Bu günde toplanan 10 bin palamudun çimlenmeye müsait olanlarını ayırıyoruz. Önümüzdeki günlerde bunları poşetlere ekeceğiz. Hazırlanan meşe fidanlarını önümüzdeki yıl ilçede isteyen kişi ve kurumlara dağıtacağız. Bu arada Tema ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Orman yetiştirilmesine katkı vermek istiyoruz. Bunun için elbirliği ile çalışıyoruz. Burada görev alan öğrencilerimizde memnun, bizde memnunuz. Bize destek olan okul idaresine ve Belediye Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz” dedi.