Burhaniye'de liseli gençler ortaokul öğrencilerine sınav desteği verdi

Liseli gençler, LGS olarak bilinen liselere giriş sınavına en iyi şekilde hazırlanmaları için ortaokul 8. Sınıftaki kardeşlerine “Her Yönüyle LGS” konulu bir sohbet etkinliği düzenledi.

Etkinliğin ilk adımında Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu 8-D Sınıfına konuk olan kulüp öğrencileri; sınav öncesi, sınava hazırlık süreci ve sınav anında yapılacaklar konusunda bilgi verdi. Celal Toraman Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencileri olarak kardeşlerine tecrübelerini aktardılar. Yıl içinde birkaç ortaokula aynı biçimde gideceklerini belirten kulüp danışman öğretmeni Ahmet Altınsoy, “Çok verimli ve etkili bir deneyim oldu. Gerek bizim öğrencilerimiz gerekse 8. Sınıftaki öğrencilerimiz çok verimli bir sohbet gerçekleştirdiler. Özellikle 9. Sınıf öğrencilerinin birkaç ay öncesinde 8. Sınıfta oldukları gerçeği düşünüldüğünde anlatılanlar oldukça önemliydi. İnşallah, yaşanılmış tecrübeler ortaokullu öğrenciler için hayırlara vesile olur. Bu etkinlikte kendilerine destek olan başta CTAL Müdürü Mehmet Bicik olmak üzere Şehit Ahmet Çelik Orta Okulu Müdürü Sait Yılmaz ve Sosyal Bilgiler öğretmeni Bahar Kılıç'a teşekkür ediyorum” dedi. .