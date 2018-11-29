Burhaniye'de lodosa dayanamayan çam ağacı yola devrildi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çam ağacı rüzgara dayanamayarak yola devrildi.

Sabaha karşı büyük bir gürültü ile Hürriyet Caddesi üzerine devrilen çam ağacı korkuya sebep oldu. Gece boyunca esen şiddetli lodos ve yağışa dayanamayan çam ağacının gece saatlerinde caddenin boş olduğu bir zamanda devrilmesi faciayı önledi. Vatandaşlar, “Allah'tan yolun boş bir saatinde devrildi. Yoksa durum vahim olabilirdi. Allah korudu” diye konuştular.

Devrilen çam ağacı belediye ekiplerince yoldan kaldırıldı.