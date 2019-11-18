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Burhaniye'de mahalle meclisi seçimi yapıldı

Burhaniye ilçesinde, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in başlattığı Mahalle Meclisi uygulaması için seçimler başladı.

Burhaniye ilçesinde, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in başlattığı Mahalle Meclisi uygulaması için seçimler başladı. Bu kapsamda Ören Mahallesinde yapılan seçimde 7 kişi mahalle meclisi üyesi belirlendi


Ören muhtarlığında Muhtar İlker Kurt ve tarafsız gözlemcilerin denetiminde yapılan seçim ilgi gördü. Ören mahallesindeki vatandaşlar, 15 kişilik listeden 7 kişiyi meclis üyesi olarak belirledi. Seçimde, Ali Haydar Poyraz, Arzu Aylin Savut, İsmail Bozyel, Nurten Gemici, Salih Özden, Tahir Koparak ve Münevver Taylı halk meclisi üyesi oldu. Seçimin ilgi gördüğünü anlatan Ali Haydar Poyraz, mahalle meclislerinin yararlı hizmetlere vesile olacağını söyledi.

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