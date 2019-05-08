Burhaniye'de masa tenisi şampiyonları ödüllendirildi

Atatürk Spor Salonu'nda Recep Gökçecik'in koordinatörlüğünde düzenlenen karşılaşmalara 32 kişi katıldı.

İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünün öncülüğünde düzenlenen kurumlar arası masa tenisi turnuvası ilgi gördü. Bir hafta süren karşılaşmalarda Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden Veteriner Sağlık Teknikeri Tekin Aksoy birinci, aynı kurumdan gıda mühendisi Fatih Bozkurt ikinci olurken, öğretmen Aydın Caferoğlu da üçüncü oldu. Tenisçilere madalyalarını veren İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Sabri Pekşen, kurumlar arası turnuvaların devam edeceğini söyledi.