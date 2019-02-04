Burhaniye'de Melih Babuçcuoğlu Bulvarında çevre düzenlemesi

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Melih Pabuçcuoğlu Bulvarı'nda çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor. İlçenin farklı noktalarındaki yeşil alanları modern ve şehre yakışır şekilde değerlendirme çalışmalarına devam eden Belediye, ufak dokunuşlar ile şehrin çehresini güzelleştiriyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında yapılan çalışmalar ile Melih Pabuçcuoğlu Bulvarı'nda çevre düzenlemelerine hız verildi. Yoğun bir çalışma içinde olduklarını anlatan Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Burhaniye'nin vitrini konumundaki Melih Pabuçcuoğlu Bulvarı'nda sürdürülen çalışmalarımıza hız verdik. Ekiplerimiz şehrin her alanında çalışıyor. Şehrimizin tam giriş noktası olan Melih Pabuçcuoğlu Bulvarı kenarında olan düzenlemeler ile güzel bir görüntü sağlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda paydaşımız olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ile çalışmalarımız ortak olarak devam edecek” dedi.