Burhaniye'de Meslek Tanıtım Sokağı ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde BENGİ Projesi kapsamında meslekleri tanıtmak amacıyla “Mesleki Tanıtım Sokağı” açıldı. . Rehber öğretmen Sayide Çakır ve Felsefe Öğretmeni Binay Aydın Sakarya'nın öncülüğünde öğrencilerin de katılımıyla okulun birinci kat koridorunda hazırlanan “Mesleki Tanıtım Sokağı” yoğun ilgi gördü.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Bilal Bilen tarafından açılışı yapılan “Mesleki Tanıtım Sokağı”nda panolarda “2023 Vizyon Belgesi'nde Mesleki ve Teknik Eğitimle İlgili Hedefler, Geleceğin Meslekleri, öğrencilerin 2 yıllık ve 4 yıllık yerleşebileceği bölümler, meslek seçiminde dikkat edilecek hususlar, kpss atama puanları” gibi konulara yer verilirken; masalar üzerine üniversitelerin, mesleklerin ve okulun tanıtımını, üniversitelerin taban puanlarını içeren broşür ve kitapçıklar konularak öğrencilerin dikkatine sunuldu. “Mesleki Tanıtım Sokağı'ndaki panoları ve kitapçıkları inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Bilal Bilen, “Mesleki Tanıtım Sokağı'nın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ediyorum. Emeği geçenleri kutluyorum” dedi. BENGİ Projesi kapsamında çok sayıda proje gerçekleştirdiklerini belirten Okul Müdürü Mehmet Bicik de, “Mesleki Tanıtım Sokağı Projesiyle mesleki farkındalık oluşturup öğrencilerin doğru tercih yapmalarını sağlamayı amaçladık. Projeyi gerçekleştiren Rehber öğretmenimiz Sayide Çakır'a, Felsefe Öğretmenimiz Binay Aydın Sakarya'ya ve emeği geçen öğrencilerimize teşekkür ediyorum ” dedi.