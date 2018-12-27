Burhaniye'de Mesleki Eğitim Merkezi Projeleri ile dikkat çekti

Müdür Gürhan Kuştutan, bu yıl 1 GMKA projesi ve 2 Erasmus + projesi ile proje atağına geçtiklerini söyledi.

Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Gürhan Kuştutan, hazırladıkları projelerle yöreye faydalı olmaya çalıştıklarını söyledi. Çok sayıda öğrenci ve öğretmenin yurt dışına gidip geldiklerini anlatan Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Gürhan Kuştutan, “Geçtiğimiz yıl biri yürütücüsü olduğumuz ve iki ortaklığımız ve toplamda 3 projemiz ile 16 öğrenci ve 3 personelimize yurt dışında staj ve eğitim imkanı sunduk. Çekya'nın başkenti Prag'a bir personelimizi; 9 öğrenci ve 1 personelimizden oluşan grubumuzu Avusturya/Viyana'ya; 7 öğrenci 1 personelimizden oluşan diğer grubumuzu da Protekiz/Braga'ya gönderdik. Öğretmen ve öğrencilerimiz, ülkemizde ve Dünya'da popüler olan ve yakın zamanda Burhaniye'mizde de göreceğimiz güneş enerjisi ve ilaveten rüzgar enerjisi konularında yurtdışında eğitimlerini aldılar. Elektrik-Elektronik Teknolojisi ile Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı öğrencilerinden oluşan gruplarımız 15 gün süreyle adı geçen ülkelerde bu alanlarda öncü firma ve okullardan hem teorik hem de pratik eğitimler aldılar. Bu yıl da bir personel ve bir öğrenci projesi ile Erasmus + projesi hazırlayıp sunacağız. Bu deneyimlerden yararlanarak Güney Marmara Kalkınma Ajansı'na (GMKA) hazırladığımız yaklaşık 813 bin TL tutarındaki projemiz ile de okulumuzun elektriğini güneş enerjisinden karşılamak istiyoruz. Fazla ürettiğimiz elektriği de satarak okulumuza gelir getirme amacındayız. Aynı zamanda, proje bütçesi ile kuracağımız birer adet Elektrik-Elektronik Atölyesi, Yenilenebilir Enerji Atölyesi ve güneş enerji panellerinin tasarım ve hesabını yapan paket programlar yüklü Bilgisayar Laboratuvarı ile de sektöre yenilenebilir enerji elemanı yetiştirmek için körfezin başvuru merkezi olacağız. Ocak ayı içerisinde açıklanacak sonuçlar neticesinde projemiz GMKA tarafından desteklenir nitelikte bulunursa okulumuza ve bölgemize büyük katma değeri olacaktır” dedi.