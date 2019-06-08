Burhaniye'de metruk ev yangını korkuttu

Yangını, ihbar üzerine olay yerine giden Burhaniye İtfaiyesi söndürürken, yangının çevredeki evlere sıçramaması sevindirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Yunuslar Mahallesinde Aynur Kesten'e ait metruk evde öğlen saatlerinde yangın çıktı. Vatandaşlar yangını söndürmeye çalışırken, bir taraftan da itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Burhaniye İtfaiyesi yangını çevreye sıçramadan söndürdü. Mahalle halkı rahat bir nefes alırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.