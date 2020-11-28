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Burhaniye'de metruk evde çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, metruk evde çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, metruk evde çıkan yangını itfaiye söndürdü. Yangın Memiş Mahallesinde meydana geldi..


Edinilen bilgiye göre, Memiş Mahallesi Hafız Mustafa Efendi Sokakta Sezai Kalay'a ait metruk evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri yangını çevreye sıçramadan söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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