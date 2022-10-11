Burhaniye'de mezarlıklara bakım

Yabani hayvanlar ve hava şartlarının etkisiyle yıkılan Burhaniye Yaylacık Mahallesine bağlı mezarlık duvarı Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce onarıldı.

Mezarlık ziyareti yapan vatandaşların tehlike yaşamaması ve yabani hayvanların mezar yerlerini talan etmemesi için yapılan çalışmalarda mezarlığın yıkılan dış duvarları tekrar örülerek kapatıldı. Çalışmalar dahilinde mezarlıklara giriş kapıları da tamir edilerek yenilendi.