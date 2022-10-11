İhlas Haber Ajansı

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Burhaniye'de mezarlıklara bakım

Burhaniye Yaylacık kırsal mahallesinin mezarlık duvarı ve kapıları Burhaniye Belediyesi tarafından tamir edildi.

Yabani hayvanlar ve hava şartlarının etkisiyle yıkılan Burhaniye Yaylacık Mahallesine bağlı mezarlık duvarı Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce onarıldı.


Mezarlık ziyareti yapan vatandaşların tehlike yaşamaması ve yabani hayvanların mezar yerlerini talan etmemesi için yapılan çalışmalarda mezarlığın yıkılan dış duvarları tekrar örülerek kapatıldı. Çalışmalar dahilinde mezarlıklara giriş kapıları da tamir edilerek yenilendi.

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