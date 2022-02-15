İhlas Haber Ajansı

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Burhaniye'de mezarlıklarda yabani ot ilaçlaması

Burhaniye Belediyesi, ilçe genelinde mezarlıklarda ilaçlama çalışmalarını başlattı.

Burhaniye Belediyesi, ilçe genelindeki mezarlıklarda yabani otlar için ilaçlama çalışmalarına başladı.


Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafında yapılan çalışmalarda, ilk planda mezarlıkların içlerinde bulunan otlara müdahale edildi. Özellikle, mevsimsel olarak büyüyen ve haşerelerin üremesine yardımcı olan yabani otlar için yapılan ilaçlamalarda mezarlığa gelen ziyaretçilerin sağlığı da korunuyor. Mezarlık içi ve çevresinde yapılan yabani ot kurutma çalışmalarının ardından, otları biçme çalışmalarına başlanacak.

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